Отношения США и Турции обострились из-за признания геноцида армян

В ответ на принятие комитетом по международным делам Палаты представителей Конгресса США резолюции с признанием факта геноцида армян в Османской империи Турция объявила об отзыве своего посла в Вашингтоне, передает телекомпания NTV.

Комментируя это сообщение, официальный представитель турецкого МИД Левент БИЛЬМАН сказал, что посол в США Наби ШЕНСОЙ отзывается "для консультаций".

Телеканал также сообщил, что главком ВМС Турции отменил свой ранее запланированный визит в США.

Как сообщалось, 10 октября с. г. комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США проигнорировал возражения президента США Джорджа Буша и утвердил резолюцию с призывом отразить во внешней политике США факт геноцида против армян со стороны турецкой Османской империи.

Резолюция была утверждена при 27 голосах "за" и 21 "против".

В свою очередь, Дж.БУШ высказал предположение, что принятие резолюции может ухудшить американо-турецкие отношения. Такое же мнение высказал и президент Турции Абдуллах ГЮЛЬ.