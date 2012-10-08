Австралиец планирует прыгнуть с парашютом почти из космоса

Как сообщает ТСН, для этого мужчина поднимется на аэростате на высоту 36 тыс. 567 м, что станет первым из запланированных рекордов.

Следующие три – самый высокий затяжной прыжок с парашютом, а также впервые человек преодолеет скорость звука в свободном падении и будет зафиксировано самое продолжительное свободное падение (около 5 минут 30 секунд).

К этой миссии спортсмен со своей командой готовился больше 5 лет.

Прыжок Ф.Баумгартнера будут фиксировать более 35 видео- и фотокамер, что позволит зрителям в прямом эфире отследить каждый его шаг - от прыжка из капсулы до самого раскрытия парашюта.