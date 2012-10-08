Австралиец планирует прыгнуть с парашютом почти из космоса
18:01, 08 октября 2012Мир
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Австралиец Феликс Баумгартнер 9 октября попробует установить 4 мировых рекорда, прыгнув из стратосферы, что на границе между атмосферой и космосом.
Феликс Баумгартнер планирует установить 4 мировых рекорда
Как сообщает ТСН, для этого мужчина поднимется на аэростате на высоту 36 тыс. 567 м, что станет первым из запланированных рекордов.
Следующие три – самый высокий затяжной прыжок с парашютом, а также впервые человек преодолеет скорость звука в свободном падении и будет зафиксировано самое продолжительное свободное падение (около 5 минут 30 секунд).
К этой миссии спортсмен со своей командой готовился больше 5 лет.
Прыжок Ф.Баумгартнера будут фиксировать более 35 видео- и фотокамер, что позволит зрителям в прямом эфире отследить каждый его шаг - от прыжка из капсулы до самого раскрытия парашюта.
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