Азаров: для Украины важны отношения с Румынией

Об этом премьер-министр Николай Азаров сообщил в ходе общения с пользователями Facebook.

“Во время лондонской Олимпиады у меня была короткая встреча с премьер-министром Румынии. И мы подтвердили обоюдное желание работать на создание нормальных, хороших отношений друг с другом”, - написал Н.Азаров.

Он высказал сожаление, что в Румынии сложилась непростая внутриполитическая ситуация.

“Мы искренне желаем, чтобы эта ситуация стабилизировалась, и тогда будет значительно проще обсуждать различные вопросы, представляющие взаимные интересы”, - подчеркнул глава правительства.