Азаров: для Украины важны отношения с Румынией
23:36, 05 октября 2012Мир
1044 0
Для Украины чрезвычайно важны добрососедские отношения с Румынией.
Об этом премьер-министр Николай Азаров сообщил в ходе общения с пользователями Facebook.
“Во время лондонской Олимпиады у меня была короткая встреча с премьер-министром Румынии. И мы подтвердили обоюдное желание работать на создание нормальных, хороших отношений друг с другом”, - написал Н.Азаров.
Он высказал сожаление, что в Румынии сложилась непростая внутриполитическая ситуация.
“Мы искренне желаем, чтобы эта ситуация стабилизировалась, и тогда будет значительно проще обсуждать различные вопросы, представляющие взаимные интересы”, - подчеркнул глава правительства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter