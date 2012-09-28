В Германии более 5,5 тысяч школьников заразились кишечной инфекцией

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Sueddeutsche Zeitung, большинство заболевших - это школьники из восточных земель страны: Саксонии, Тюрингии, Берлина и Бранденбурга. В отдельных случаях заболели и учителя. Симптомы заболевания - рвота и диарея.

Все заболевшие употребляли в пищу продукцию от одного и того же поставщика, фирмы Sodexo.

"В любом случае, при производстве была допущена ошибка в сфере гигиены", - сказал председатель правления Немецкого общества гигиены Клаус-Дитер Застров.

Представители фирмы Sodexo упреки в производстве недоброкачественной продукции отвергают, ссылаясь на результаты проверок.

О случаях заболевания известно с 25 сентября. Как сообщает управление берлинского сената по здравоохранению и защите прав потребителей, только в столице зарегистрировано 2 тыс. 176 случаев в 58 школах и 22 детских садах.

Эксперты, однако, советуют не сравнивать нынешнюю вспышку инфекции с эпидемией мая прошлого года, когда необычный штамм кишечной инфекции E. coli (кишечная палочка) в Германии унес жизни более 50 человек.

В настоящее время специалисты занимаются поиском источника инфекции.