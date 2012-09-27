Основатель WikiLeaks обратился к ООН

В своей речи он коснулся этических и юридических аспектов своего текущего статуса. Ранее Эквадор предоставил ему политическое убежище, Дж.Ассанж находится в посольстве этой страны в Лондоне.

"Я нахожусь на свободе, но у меня есть эта свобода только благодаря убежищу, которое предоставило мне посольство Эквадора", - заявил Дж.Ассанж, подчеркнув, что международные конвенции и иные документы гарантируют ему возможность свободного сбора и распространения информации.

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Дж.Ассанж пояснил, что свое текущее положение рассматривает как политическое преследование со стороны США.

Кроме того, он рассказал о рядовом Брэдли Мэннинге, от которого получал материалы американской дипломатической и военной переписки.

"Сегодня я хочу рассказать вам одну американскую историю о военнослужащем. Он, как и его отец, любил свою страну и, став военным аналитиком, отправился защищать ее. Его отправили в Ирак, там он увидел, что американские военные зачастую не соблюдают законы, становятся убийцами и поощряют коррупцию в политических кругах", - цитирует РосБизнесКонсалтинг. Б.Мэнниг, подчеркнул Дж.Ассанж, не смог скрывать информацию об убийствах невиновных, из-за чего против него ведут расследование практически все силовые структуры США, а сам он уже 856 дней находится в тюрьме без предъявления обвинений.

Свое обращение Дж.Ассанж завершил призывом к США отказаться от судебного преследования всех, кто причастен к работе WikiLeaks.