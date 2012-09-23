Христиане США 40 дней круглосуточно будут молиться о выборах возле Белого дома

По сообщению агентства, основатель движения «Дом молитвы» Джейсон Херши (Jason Hershey) получил официальное разрешение на молитву возле Белого Дома 24 часа в сутки в течение 40 дней.

Дж.Херши уверен, что молитва поможет его соотечественникам сделать выбор верного кандидата, который не будет препятствовать им «искать Иисуса в надежде, в победе и в благодарении».

Молитва будет сопровождаться музыкой и сценическими постановками.

Президентские выборы в США пройдут 6 ноября 2012 года. Сейчас разрыв между кандидатами в президенты - действующим главой государства Бараком Обамой и республиканцем Миттом Ромни - сократился до минимума. По последним данным опроса фонда Gallup, Б.Обама лидирует с 47% голосов, тогда как в поддержку М.Ромни высказались 46% респондентов.

Большинство христианских церквей и общин уже призвали свою паству к молитве о выборах и активном участии в них.