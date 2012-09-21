Сенат США вряд ли успеет принять резолюцию по Украине до конца года

Проект резолюции о ситуации в Украине зарегистрировали в комитете по международным отношениям сената США в мае этого года сенаторы Джеймс Инхоф (Республиканская партия) и Дик Дурбин (Демократическая партия). К документу прилагается подготовленный партией "Батькивщина" список 54 украинских чиновников, в отношении которых, по мнению оппозиции, должны быть применены санкции, в частности, запрет на въезд в США и арест счетов.

"Резолюция осуждает избирательное и политически мотивированное судебное преследование, а также заключение Юлии Тимошенко и других лидеров "оранжевой революции". Она призывает наш госдепартамент и ОБСЕ оказывать совместное многостороннее дипломатическое давление на президента Януковича, чтобы добиться освобождения госпожи Тимошенко,— сообщил по итогам заседания Джеймс Инхоф.— Кроме того, мы просим госдепартамент применить визовые санкции в отношении лиц, ответственных за лишение свободы и жестокое обращение с Юлией Тимошенко", - пишет КоммерсантЪ-Украина.

Сенатор подчеркивает, что одобренный комитетом проект резолюции содержит "однозначное послание" украинским властям: "Избирательное преследование политических оппонентов не может иметь места в демократическом государстве. Бывший премьер-министр Юлия Тимошенко должна быть немедленно освобождена".

Согласно процедуре, проект резолюции, утвержденный комитетом, теперь должен быть одобрен сенатом США, после чего пройти рассмотрение в конгрессе и, в случае принятия, быть подписанным президентом США. Шансов на то, что все процедуры пройдут быстро и завершатся в этом году, практически нет. Дело в том, что до президентских выборов в США, которые состоятся 6 ноября, будет проведено всего два заседания сената (20 и 21 сентября), и в их повестку текст резолюции не включен.

Как сообщал УНИАН, МИД Украины отмечает, что проект заявления по Украине не отображает позицию всего Сената США. «На сегодняшний день в соответствующем проекте изложена лишь позиция двух его авторов, известных своими симпатиями к украинской оппозиции», - убеждены в МИД.