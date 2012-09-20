В МИД резолюцию комитета сената США по Украине не восприняли всерьез
Министерство иностранных дел Украины считает, что резолюция Комитета по международным отношениям Сената США относительно Украины отражает позицию лишь ее авторов, «известных своими симпатиями к украинской оппозиции».
Об этом говорится в комментарии, переданном УНИАН Департаментом информационной политики МИД Украины.
«МИД Украины отмечает, что цитируемый в украинских СМИ проект заявления по Украине в настоящее время не отображает позицию всего Сената США», - говорится в комментарии.
В украинском внешнеполитическом ведомстве обращают внимание на тот факт, что на вчерашнем заседании Комитета по международным отношениям Сената США без какого-либо обсуждения при участии членов комитета на протяжении 9 минут было утверждено 11 различных по содержанию документов, включая и проект заявления по Украине.
«Таким образом, на сегодняшний день в соответствующем проекте изложена лишь позиция двух его авторов, известных своими симпатиями к украинской оппозиции», - убеждены в МИД.
Министерство подчеркивает, что Украина продолжает активное сотрудничество с Соединенными Штатами по широкому кругу вопросов: от ядерного разоружения и развития торгово-экономических отношений до борьбы с международным терроризмом, что также отображено во вчерашнем комментарии помощника Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Филиппа Гордона.
МИД подтверждает, что сотрудничество с США и в дальнейшем будет оставаться одним из приоритетов внешней политики Украины.
Как сообщал УНИАН, 19 сентября члены Комитета по международным отношениям Сената США на своем заседании единогласно поддержали резолюцию, в которой призвали власть Соединенных Штатов ввести визовые ограничения в отношении украинских правительственных чиновников, которые прибегают к нарушению прав человека, коррупции и других антидемократических действиям.
Принятая сенаторами резолюция призывает к «безоговорочному освобождению политических заключенных», в частности, бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. Также говорится о проведении честных и прозрачных выборов в парламент.
«Резолюция посылает мощный и недвусмысленный сигнал украинскому правительству: выборочному преследованию оппонентов нет места в содружестве демократических государств», – сказал один из инициаторов резолюции сенатор Дик Дурбин.