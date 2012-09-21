Из-за Тимошенко отношения США с Украиной «поставлены на паузу»

В то же время в интервью Радио Свобода он сказал, что сейчас политика США относительно Украины не предусматривает полного прерывания связей с украинской властью для того, чтобы все же влиять на нее и добиться, чтобы Киев «поступил как положено» в деле преследования оппозиции, а также проведения парламентских выборов.

По словам главного представителя Госдепартамента, Вашингтон не считает, что суровые санкции против руководителей украинской власти были бы действенны.

Вчера комитет Сената США по иностранным отношениям одобрил проект резолюции, которая в случае принятия в Сенате имела бы целью призвать правительство США отозвать посла из Украины и ввести визовые ограничения украинского правительства, которые прибегают к нарушению прав человека, коррупции и другим антидемократическим действиям. МИД Украины в ответ обратил внимание, что этот проект пока не отражает позиции всего Сената.