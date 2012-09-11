Нью-Йорк отмечает День возрождения на месте теракта 11 сентября

С подачи градоначальника Майкла Блумберга отныне этот день горожане отмечают не как день скорби, а как день возрождения. Памятные мероприятия с участием семей погибших, спасателей и героев тех трагических дней состоятся в национальном мемориале, открытом в прошлом году к 10-й годовщине крупнейшего в мировой истории теракта.

Одиннадцатого сентября 2001 года был совершен самый крупный в истории человечества террористический акт. Террористы-смертники на захваченных самолетах атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне, напоминает РИА "Новости".

Четыре минуты молчания сохранены в памятном ритуале, однако впервые на церемонии не будут выступать политики. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг в прошлом году предложил отказаться от традиционного поименного перечисления погибших - их имена теперь увековечены на плитах открытого национального мемориала, где по фундаменту некогда возвышавшихся над городом башен-близнецов непрерывно струится вода, символизируя живую память и неразрывность времен. Однако родственники погибших настояли на сохранении традиции и вновь намерены повторить этот ритуал.

Официально установлено около 2 тысяч 750 имен более чем из 3 тысяч жертв. Вечером над городом поднимутся два гигантских луча света, олицетворяющие разрушенные башни-близнецы. Лучи будут видны за 50 километров от Манхэттена и исчезнут лишь с рассветом.

Полностью отстроить "граунд зиро" и воплотить проект воссоздания района в новом амбициозном архитектурном виде за 11 лет так и не удалось. Если изначально ожидалось, что новый комплекс Всемирного торгового центра, включающий пять новых небоскребов, будет готов к 10-й годовщине 9/11, то теперь подрядчики обещают 2015-й и даже 2016 год.