В США за домогательство задержан советский фигурист

Об этом сообщает радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на адвоката Рене Сэндлера.

По словам защитника, тренер отрицает все обвинения. Р.Сэндлер сообщил, что обвинения связаны с инцидентом, который произошел более года назад в штате Нью-Йорк.

Генрих Сретенский в паре с Натальей Анненко - четырехкратный призер чемпионатов Европы в танцах на льду. На Олимпийских играх 1988 г. в Калгари Н.Анненко и Г.Сретенский заняли четвертое место.