В США за домогательство задержан советский фигурист
00:25, 07 сентября 2012Мир
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Советский фигурист Генрих Сретенский, ныне работающий тренером в США, задержан по обвинению в сексуальном домогательстве.
Об этом сообщает радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на адвоката Рене Сэндлера.
По словам защитника, тренер отрицает все обвинения. Р.Сэндлер сообщил, что обвинения связаны с инцидентом, который произошел более года назад в штате Нью-Йорк.
Генрих Сретенский в паре с Натальей Анненко - четырехкратный призер чемпионатов Европы в танцах на льду. На Олимпийских играх 1988 г. в Калгари Н.Анненко и Г.Сретенский заняли четвертое место.
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