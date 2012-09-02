РФ потребует от Великобритании объяснений по «списку Магнитского»

Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба посольства РФ в Лондоне.

"По информации пресс-службы посольства Российской Федерации в Великобритании, посол Яковенко потребует в понедельник от руководства Форин-офиса официальных разъяснений по поводу публикации от 2 сентября 2012 года в газете Sunday Times относительно якобы введения въездных ограничений в связи с так называемым "списком Магнитского", - отметили в российском диппредставительстве, пишет РИА "Новости".

Британская газета Sunday Times сообщила в воскресенье, что министерство внутренних дел Великобритании направило в британское посольство в Москве составленный в США "список Магнитского" - 60 имен российских чиновников, которые подозреваются к причастности к гибели юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского в московском СИЗО в 2009 году.