СМИ: Великобритания ввела «список Магнитского»

«Глава МВД выслал в посольство в Москве имена 60 судей, офицеров разведки и прокуроров, замешанных в пытках и смерти молодого юриста», - сообщает издание The Sunday Times, которое цитирует Тиждень.ua.

Детали, связанные со стоп-листом, стали известны из письма министра по иммиграционной политике, которое он направил парламентарию из Консервативной партии.

Первая информация о введении в действие Лондоном подобного стоп-листа появилась почти год назад. О наличии подобного списка из 60 человек писала газета The Observer со ссылкой на источник в департаменте, ответственном за иммиграционный контроль.

Представитель посольства Великобритании в Москве тогда опроверг эту информацию, пишет Газета.ру.

Тогда же к планам введения стоп-листа, наличие которого Лондон отрицал, подключились парламентарии.

Депутаты британской палаты общин представили в марте этого года свое предложение, подписанное, в том числе, пятью бывшими министрами иностранных дел, о том, чтобы предоставить законную силу санкциям за «списком Магнитского». Однако тогда же сообщалось, что правительство фактически отклонило документ, заявив о своей «выжидательной позиции» по этому вопросу.

Как сообщалось, в июле Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе приняла так называемую «резолюцию Магнитского», в котором призвала страны Европы ввести санкции против российских чиновников, причастных к смерти в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского.

26 июня комитет по международным отношениям Сената США единогласно одобрил так называемый «акт Магнитского». В поддержку законопроекта высказались как республиканцы, так и демократы.