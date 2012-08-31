Пираты выкачали с танкера топливо и отпустили
Пираты в четверг освободили танкер Energy Centurion, захваченный 28 августа в Гвинейском заливе, недалеко от побережья государства Того.
Как сообщили в министерстве иностранных дел России, никто из 23 россиян - членов экипажа не пострадал. По данным ведомства, с борта судна украдено три тысячи тонн топлива.
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За последнее время это второе подобное нападение в Гвинейском заливе. 19 августа пираты захватили британский танкер. Спустя несколько дней они, похитив часть топлива, покинули корабль у побережья Нигерии. Никто из членов команды не пострадал.
Британская страховая группа Lloyd"s Market называет Гвинейский залив одним из самых опасных для иностранных кораблей мест наряду с побережьем Сомали. Притом, если сомалийских пиратов интересует выкуп за заложников, здесь главное - ценность груза.