Пираты захватили 24 российских моряка
Греческий нефтеналивной танкер Energy Centurion, на борту которого находились 24 российских моряка, был захвачен 28 августа неизвестными преступниками.
Захват произошел, когда судно шло в Гвинейском заливе недалеко от берегов государства Того.
По сообщению агентства Reuters, морякам удалось отправить сигнал о бедствии. На место прибыл береговой патруль, вступивший в перестрелку с пиратами, но не сумевший отбить судно.
Преступление произошло в день, когда столица Того Ломе принимает международную конференцию, посвященную борьбе с пиратством.
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Британская страховая группа Lloyd"s Market называет Гвинейский залив одним из самых опасных для иностранных кораблей мест наряду с побережьем Сомали. Притом, если сомалийских пиратов интересует выкуп за заложников, здесь главное - ценность груза. По этой причине моряки, попавшие в плен в Гвинейском заливе, подвергаются большей опасности: их жизни не представляют для преступников особенной ценности, сообщает РосБизнесКонсалтинг.