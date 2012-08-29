Пираты захватили 24 российских моряка

01:12, 29 августа 2012
Мир
1816

Греческий нефтеналивной танкер Energy Centurion, на борту которого находились 24 российских моряка, был захвачен 28 августа неизвестными преступниками.

Захват произошел, когда судно шло в Гвинейском заливе недалеко от берегов государства Того.

По сообщению агентства Reuters, морякам удалось отправить сигнал о бедствии. На место прибыл береговой патруль, вступивший в перестрелку с пиратами, но не сумевший отбить судно.

Преступление произошло в день, когда столица Того Ломе принимает международную конференцию, посвященную борьбе с пиратством. 

По теме: Украина и Россия готовят соглашение о борьбе с пиратством

Британская страховая группа Lloyd"s Market называет Гвинейский залив одним из самых опасных для иностранных кораблей мест наряду с побережьем Сомали. Притом, если сомалийских пиратов интересует выкуп за заложников, здесь главное - ценность груза. По этой причине моряки, попавшие в плен в Гвинейском заливе, подвергаются большей опасности: их жизни не представляют для преступников особенной ценности, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

 

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter