Пираты захватили 24 российских моряка

Захват произошел, когда судно шло в Гвинейском заливе недалеко от берегов государства Того.

По сообщению агентства Reuters, морякам удалось отправить сигнал о бедствии. На место прибыл береговой патруль, вступивший в перестрелку с пиратами, но не сумевший отбить судно.

Преступление произошло в день, когда столица Того Ломе принимает международную конференцию, посвященную борьбе с пиратством.

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Британская страховая группа Lloyd"s Market называет Гвинейский залив одним из самых опасных для иностранных кораблей мест наряду с побережьем Сомали. Притом, если сомалийских пиратов интересует выкуп за заложников, здесь главное - ценность груза. По этой причине моряки, попавшие в плен в Гвинейском заливе, подвергаются большей опасности: их жизни не представляют для преступников особенной ценности, сообщает РосБизнесКонсалтинг.