В Японии разгулялся самый мощный за последние 50 лет тайфун

В японской островной префектуре Окинава и на соседнем архипелаге Амами из-за тайфуна "Болавен" без электричества остались почти 20 тыс. домов, передает ИТАР-ТАСС.

В результате разгула стихии пострадало два человека. Местные власти пока не давали официальной рекомендации об эвакуации, однако свыше 350 жителей островной префектуры уже предпочли переместиться во временные убежища.

Приближение тайфуна парализовало транспортное сообщение между Окинавой и внешним миром. Главный аэропорт префектуры в городе Наха отменил все рейсы. Движение пассажирских судов прервано, внутренний железнодорожный транспорт также не работает.

Средняя скорость ветра в области тайфуна составляет 50 метров в секунду, а порывы превышают 70 метров в секунду - по информации национального метеорологической управления Японии, это самый высокий показатель для тихоокеанских тропических штормов с 1956 года. По оценкам специалистов, уровень осадков на некоторых участках может превысить 400 мм в сутки.

Тайфун "Болавен" - уже 15-й тропический циклон, образовавшийся в Тихом океане в этом году.