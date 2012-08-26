На Японию надвигается тайфун: население эвакуируют

Как сообщает NEWSru, приближение тайфуна уже парализовало транспортное сообщение между Окинавой и внешним миром.

В главном аэропорту префектуры в городе Наха отменены все рейсы. Движение пассажирских судов также приостановлено. Сильные порывы ветра вызвали обрывы линий электропередачи. По меньшей мере, 600 домов на Окинаве остались без света.

Власти Окинавы пока не издавали официальной рекомендации об эвакуации, однако некоторые местные жители уже предпочли переместиться во временные убежища, передает ИТАР-ТАСС.

В настоящее время "Болавен" находится к югу от Окинавы и медленно движется на северо-запад. Ранее метеорологи прогнозировали, что основной удар стихии по японской территории придется на утро воскресенья, однако продвижение тропического циклона немного замедлилось. Согласно обновленным прогнозам, его эпицентр пересечет самую южную японскую префектуру сегодня вечером.

Средняя скорость ветра в области тайфуна составляет 50 метров в секунду, а порывы превышают 70 метров в секунду: по информации национального метеорологического управления Японии, это самый высокий показатель для тихоокеанских тропических штормов с 1956 года. Высота волн на море достигает 10 метров.

Перед "Болавеном" по юго-востоку Азии нанес удар тайфун "Тембин". Наиболее мощный удар пришелся на южную часть Тайваня - порывы ветра вырывали с корнем деревья, срывали крыши с домов. Ряд автодорог был заблокирован упавшими деревьями. Обошлось без жертв.

У берегов США бушует еще один ураган "Исаак". Накануне он накрыл остров Гаити, где унес жизни трех человек, затем переместился на Кубу. Там обошлось без жертв.

Во Флориде, куда движется "Исаак" сейчас, из-за него перенесли на день съезд Республиканской партии, где Митта Ромни должны официально объявить соперником Барака Обамы на предстоящих президентских выборах.