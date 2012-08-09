Вице-премьер РФ о Мадонне: бывшая б. стремится читать всем лекции о морали

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин в своем микроблоге Твиттера скрыто нецензурно выругался в адрес американской певицы Мадонны, выступившей в поддержку группы Pussy Riot во время своего концерта в Москве, сообщает Газета.ру.

«Каждая бывшая б. с возрастом стремится читать всем лекции о морали. Особенно во время зарубежных турне и гастролей», – написал Рогозин в своем микроблоге Rogozin.

Мадонна перед своим концертом в Москве и во время него выступила за освобождение из-под стражи участниц панк-группы Pussy Riot, которых обвинение попросило приговорить к трем годам лишения свободы.

«Я бы хотела сказать несколько слов о «Pussy Riot». Моя мечта и молитва состоят в том, что каждый человек во всем мире имеет право на то, чтобы к нему относились, как к человеку. Это (панк-молебен Pussy Riot в храме Христа Спасителя) не было угрозой церкви и правительству. Эти три девушки, Надя, Катя и Маша, сделали что-то отважное. Они заплатили за это. И я молюсь за их освобождение», – сказала Мадонна во время своего выступления в «Олимпийском», после чего разделась до нижнего белья, продемонстрировав надпись «Pussy Riot» на спине, надела балаклаву наподобие тех, в которых участницы панк-группы выступили в храме Христа Спасителя, и исполнила один из главных своих хитов Like a Virgin.