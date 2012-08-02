Польша благодарит Украину за помощь в Сирии

Как сообщила УНИАН пресс-служба польского МИД в среду, самолет с около 220 гражданами Украины и поляками прибыл в Киев.

«Я бы хотел выразить свою самую искреннюю благодарность за решение посодействовать эвакуации польских граждан из Алеппо. Благодаря этой помощи группа поляков могла сесть на самолет и безопасно доберется домой", - написал Р.Сикорски в письме, текст которого имеет в распоряжении УНИАН.

Среди эвакуированных польских граждан - шесть женщин и их девять детей.

Пресс-служба польского МИД отметила, что Р.Cикорски также отдельно поблагодарил других дипломатов, которые способствовали эвакуации.

Как сообщал УНИАН, Польша с прошлой пятницы временно приостановила деятельность своего посольства в Сирии в связи с обострением внутренней ситуации в стране, и эвакуировала оттуда своих дипломатов.