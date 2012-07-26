Навальный: Глава СК России имеет вид на жительство в стране-члене НАТО

Кроме того, Навальный указал на то, что Бастрыкин имел в Чехии бизнес, с которого не платил подоходный налог в российский бюджет, а для сокрытия этих фактов использовал поддельные документы, пишет Лента.ру.

Все материалы, касающиеся Бастрыкина, Навальный опубликовал на специальной странице своего сайта "Добрая машина правды".

В частности, Навальный указывает, что с 2000-го года Бастрыкин являлся совладельцем компании Law Bohemia, от управления которой он отказался только в 2003 году, а свою долю другому лицу передал лишь в 2008-м, после того, как вышла разоблачительная статья в "МК".

Более того, Навальный утверждает, что продажу своей доли в Law Bohemia Бастрыкин оформил по фиктивным документам. В частности, он указывает на то, что печать нотариуса Агаркова, использованная в части из них, была изъята в ходе одной из спецопераций чешской полиции.

Другой нотариус, якобы заверявшая документы Бастрыкина, по словам Навального, не работала с этими бумагами и, после проверки по реестровому номеру, сообщила нам, что доверенности с таким номером в 2008 году не удостоверяла.

Навальный указывает на то, что чиновник уровня Бастрыкина, имеющий доступ к гостайне, не может иметь вид на жительство в другой стране, тем более, входящей в НАТО. В доказательство Навальный опубликовал фотокопию документа, подтверждающего наличие у Бастрыкина вида на жительство в Чехии, что по словам Навального, может свидетельствовать о сотрудничестве главы Следственного комитета РФ с иностранными спецслужбами.