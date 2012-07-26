Иран заявил, что израильских туристов подорвал сам Израиль

Выступая в четверг в Совете Безопасности ООН, постоянный представитель Ирана при всемирной организации Мохаммед Хазаи заявил, что Тегеран "осуждает терроризм в любой форме и проявлениях" и никаким образом не причастен к теракту в Болгарии, пишет РИА "Новости".

Вечером 18 июля в аэропорту Бургаса был подорван туристический автобус с группой израильтян, в результате чего 6 человек погибли, более 30 получили ранения.

"Такая террористическая операция могла быть спланирована и осуществлена только тем же самым режимом, история которого исполнена террористическими операциями и покушениями, нацеленными на впутывание других ради своих узких политических игр", - сказал Хазаи в ходе открытых дебатов СБ ООН по ближневосточным проблемам.

"Иран - жертва таких операций Израиля, и покушения на иранских ученых-ядерщиков свежи в моей памяти", - подчеркнул он, имея в виду убийство с 2010 года в Иране четырех физиков.

По словам иранского дипломата, вызывает удивление, что всего несколько минут спустя после теракта в Болгарии израильские официальные лица заявили, что он был совершен под руководством Ирана.

Эти же обвинения прозвучали ранее на сегодняшнем заседании СБ ООН по Ближнему Востоку из уст постоянного представителя Израиля при всемирной организации Хаима Ваксмана. Хазаи в ответ назвал их "безосновательными".

Как ранее писали болгарские СМИ, для расследования теракта сформирована совместная группа из представителей правоохранительных органов Болгарии и израильских спецслужб.