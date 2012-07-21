Автокатастрофа в Турции: 13 погибших, 12 раненых
19:24, 21 июля 2012Мир
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На востоке Турции в результате автокатастрофы погибли 13 и были ранены 12 человек.
Как сообщает радио «Свобода»,авария произошла на скоростной магистрали, в пограничной с Ираном провинции Агры.
Междугородний микроавтобус следовал в город Эрзрум. Во время движения лопнула одна из покрышек, водитель потерял управление, машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.
Представитель местных властей сообщил: "Полиция выясняет личности погибших, среди которых несколько женщин".
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