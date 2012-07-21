Автокатастрофа в Турции: 13 погибших, 12 раненых

Как сообщает радио «Свобода»,авария произошла на скоростной магистрали, в пограничной с Ираном провинции Агры.

Междугородний микроавтобус следовал в город Эрзрум. Во время движения лопнула одна из покрышек, водитель потерял управление, машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.

Представитель местных властей сообщил: "Полиция выясняет личности погибших, среди которых несколько женщин".