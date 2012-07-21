Колорадский убийца называл себя Джокером

Об этом журналистам сообщил глава полиции Нью-Йорка Рэймонд Келли, передает Associated Press.

Джокер - персонаж комиксов о Бэтмене - убийца-психопат, которого авторы определили как "воплощение хаоса", один из главных и наиболее известных врагов Бэтмена. 24-летний Джеймс Холмс не только называл себя его именем, но и выкрасил волосы в красный цвет. "Совершенно очевидно, что подозреваемый находится в состоянии тяжелого психического расстройства" - приводит слова Р.Келли РосБизнесКонсалтинг.

Р.Келли - бывший коллега главы полиции города Аврор, где произошла трагедия. Они долгое время сотрудничали в полиции Нью-Йорка.

По свидетельствам очевидцев, Дж,Холмс был одет в черный бронежилет и использовал противогаз - костюм, похожий на костюм Бэйна, являющегося противником Бэтмена в фильме "Темный рыцарь: возрождение легенды". Эксперты также отметили, что ряд его действий схож с действиями Джокера в фильме "Темный рыцарь" и "Бэтмен", однако не нашли прямых доказательств того, что Дж.Холмс принял эти фильмы как руководство к действию.