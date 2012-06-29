Грищенко принял президент Туркмении

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, состоялось ряд двусторонних встреч с руководством Туркменистана.

В частности в ходе встречи с Президентом страны Гурбангулы Бердимухамедовым обсуждались вопросы углубления политического диалога международных организациях, таких как ООН, ОБСЕ и СНГ, а также пути активизации украинско-туркменского сотрудничества в отраслях, представляющих взаимный интерес .

В ходе визита К.Грищенко провел встречи с заместителем главы правительства Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым и сопредседателем туркменской части общей украинско-туркменской комиссии по вопросам экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества Баймиратом Ходжамухамедовым.