Во Вьетнаме обвалился строящийся мост: десятки погибших

Более 20 человек погибли и более 100 ранены при обрушении двух пролетов строящегося моста Кантхо (Can Tho) на юге Вьетнама, сообщила местная электронная газета VnExpress.

В настоящее время спасатели продолжают извлекать из-под завалов людей и тела погиблих, отмечает РИА «Новости».

В момент аварии на объекте работали около 250 строителей.

Мост Кантхо длиной 16 км соединит берега реки Хаузьанг в районе дельты реки Меконг. Строительство моста, которое началось в 2004 году, должно быть завершено в 2008 году.

По предварительной версии спасательной службы, причиной инцидента может быть слабая система строительных опалубок.