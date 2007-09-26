Во Вьетнаме обвалился строящийся мост: десятки погибших
09:25, 26 сентября 2007Мир
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Больше сотни раненых
Более 20 человек погибли и более 100 ранены при обрушении двух пролетов строящегося моста Кантхо (Can Tho) на юге Вьетнама, сообщила местная электронная газета VnExpress.
В настоящее время спасатели продолжают извлекать из-под завалов людей и тела погиблих, отмечает РИА «Новости».
В момент аварии на объекте работали около 250 строителей.
Мост Кантхо длиной 16 км соединит берега реки Хаузьанг в районе дельты реки Меконг. Строительство моста, которое началось в 2004 году, должно быть завершено в 2008 году.
По предварительной версии спасательной службы, причиной инцидента может быть слабая система строительных опалубок.
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