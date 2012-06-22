К годовщине войны россияне выдали двухтомник об украинских националистах

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, издание вышло тиражом 1 тыс. экземпляров и в ближайшие дни появится в магазинах Москвы, часть будет распространятся в Украине.

Как сообщил руководитель Федерального архивного агентства, доктор исторических наук Андрей Артизов, что выходу сборника предшествовала серьезная работа в российских, немецких, украинских, белорусских и польских архивах. При этом он подчеркнул, что официально украинские специалисты не принимали участие в работе, хотя им и предлагали. По его словам, российские архивисты самостоятельно ездили в командировки в Киев, Львов, где получали архивные документы.

«Всего в сборник включено более полутысячи документов, 80% которых впервые публикуются, а 90% - впервые публикуются на русском – были сделаны переводы с немецкого, украинского и польского», - сказал он.

По словам А.Артизова, языком подлинных источников сборник заставляет размышлять над такими сложными вопросами как взаимосвязь между национальным движением и коллаборационизмом, где кончается одно и начинается другое, какие методы возможны и оправданы, а какие нет во имя создания собственного национального государства.

«Скажу прямо – простых ответов на эти вопросы нет и здесь большое поле для серьезной исследовательской работы», - сказал он.

А.Артизов считает, что главное заранее не выставлять каких-то политических и юридических оценок, оставив эту проблему для научного анализа специалистов, в ходе которой будет постепенно вырабатывать точка зрения приближенная к истине.

«На самом деле политического заказа не было, но вы не поверите, что его не было. Я скажу, что мы - составители не позволили себе там где сами писали текст в отношении исторического, археографического предисловия и комментариев, ни одного юридического или идеологического ярлыка в адрес участников событий прошлого века вне зависимости от того по какую сторону барьера они находились», - сказал он.

Кроме этого, А.Артизов сообщил, что на всех фотографиях остался архивный шифр и кодировка, что бы исследователи могли найти ее в архивах.

«Выход этого двухтомника будет чрезвычайно полезен для тех кто действительно старается понять где была правда. Иного пути познания прошлого кроме как через путь рассекречивания архивов для ученых нет», - сказал он.

При этом А.Артизов сообщил, что после того как тираж будет продан, эти документы будут размещена в Интернете на страничке российских архивов.

Отвечая на вопрос УНИАН какой массив документов по этой теме продолжают иметь гриф «секретно», А.Артизов сообщил, что остались секретные архивы, в первую очередь у спецслужб. По его словам, не исключено, что в будущем будет опубликованы документы о деятельности украинских организаций после войны – до 1956 года.

Также он сообщил, что достаточно много документов касается непосредственно Степана Бандеры, а также деятельности НКВД.

«В издании масса материалов о том, как одни убивали других. Мы не выбирали и не ставили на чью-то сторону. Мы не занимаемся интерпретацией событий, публикуем подлинные документы с нейтральными комментариями, а выводы пусть делает каждый сам», - заверил он.

Он также сообщил, что работа по изданию документов по неизученным вопросов ХХ века продолжается. Так, ведется работа над последним третьим томом сборников документов «Голод в СССР», а также изданием «Российский коллаборационизм» о деятельности генерала Власова.