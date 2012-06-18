Лукашенко сделает из выборов праздник - 23 сентября

Об этом сообщил Президент страны Александр Лукашенко сегодня на совещании по вопросам подготовки к проведению выборов, передает "РИА Новости”.

"В соответствии с принятым решением, выборы в Палату представителей (нижняя палата парламента) состоятся 23 сентября, Совет Республики (верхняя плата) будет сформирован до 30 сентября", - сказал А.Лукашенко.

"Ни под кого извне мы не должны подстраиваться. Выборы проводятся для нашего народа и в его интересах", - добавил Президент Беларуси.

Он подчеркнул, что важнейшей задачей является проведение выборов в строгом соответствии с национальным законодательством.

"При подготовке к парламентским выборам нам нужны сплоченность, организованность и исключительная мобильность", - сказал А.Лукашенко.

По его словам, надо тщательно подойти к формированию избирательных комиссий.

"Представителей партий - независимо от их политических взглядов, достойно зарекомендовавших себя при проведении прежних избирательных кампаний, - надо включать в состав избиркомов. Те же, кто ранее способствовал дезорганизации выборов, не должны получить второго такого шанса", - заявил А.Лукашенко.

При этом он считает, что никаких ограничений не должно быть при регистрации кандидатов в депутаты. "Каждому гражданину страны должны быть предоставлены всесторонние возможности для реализации права избирать и быть избранным", - сказал он.

Касаясь приглашения наблюдателей на выборы, А.Лукашенко подчеркнул, что в первую очередь на предстоящих выборах следует отвести роль наблюдателям от политических партий, профсоюзов, молодежных и ветеранских организаций, трудовых коллективов.

"Никаких международных наблюдателей тащить в страну волоком не будем. Кто желает посмотреть, как проходят выборы, - мы должны предоставить эту возможность", - подчеркнул глава Беларуси.

По его мнению, день выборов должен стать праздником для белорусского народа.

"Мы научились проводить выборы как праздник, и этот день должен быть праздником", - отметил А.Лукашенко.

"Незаконные действия, политические провокации, направленные на дестабилизацию обстановки в стране, должны немедленно пресекаться, а виновные нести установленную ответственность", - заявил он.

Президент Беларуси сказал, что уважение к закону обязательно для всех и без этого не может быть никаких выборов.

"Очевидно, что ведение предвыборной агитации не может осуществляться по правилам массовых уличных акций", - отметил А.Лукашенко.

Задача правоохранительных органов - не допустить перерастания предвыборных встреч в уличные мероприятия, добавил белорусский Президент.

"Правопорядок должен быть обеспечен повсеместно", - подчеркнул он.

Между тем многие политические оппозиционные партии в Беларуси еще не определились по поводу участия в парламентских выборах. Их позиции разошлись. Одни считают, что участвовать в выборах необходимо, другие предлагают бойкотировать предстоящее волеизъявление.