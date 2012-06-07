Еврокомиссия предлагает новые меры против банковских кризисов

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующие предложения были одобрены сегодня.

Пресс-служба Еврокомиссии отметила, что последний финансовый кризис в Европе продемонстрировал недостаточность механизмов у стран-членов для разрешения ситуации в проблемных банках.

Так, по данным Еврокомиссии, для преодоления банковского кризиса в период с октября 2008 года по октябрь 2011 года Еврокомиссия одобрила предоставление государственной помощи банкам на сумму в 4,5 трлн евро, или 37% ВВП ЕС.

“Это предупредило падение банков и крах экономики, однако увеличило нагрузку на плательщиков налогов с ухудшением государственных финансов и не смогло дать ответа на вопрос, как решать проблемы крупных трансграничных банков”, - отмечает пресс-служба.

Новые предложения Еврокомиссии направлены на расширение полномочий стран-членов на вмешательство в деятельность банков для предупреждения или урегулирования кризисных ситуаций, а также на обеспечение того, чтобы решение проблем банков обеспечивалось не за счет средств плательщиков налогов, а за счет средств владельцев и кредиторов соответствующих банковских учреждений.

Предложения Еврокомиссии предусматривают три вида средств – для предупреждения, раннего вмешательства и решения проблем.

В рамках предупреждения кризисов предложения предусматривают обязать банки разработать планы восстановления на случай резкого ухудшения их финансовой ситуации; обязать правительства разработать планы решения проблем банков, которые утратили жизнеспособность; обязать правительства стран-членов в случае выявления проблем в возможном разрешении кризисных ситуаций отдельных банков во время осуществления планирования требовать от таких банков изменить их юридическую операционную структуру; предоставить возможность финансовым группам принимать внутренние соглашения для ограничения развития кризиса среди всей финансовой группы и быстрого усиления финансовой стабильности группы в целом.

В рамках раннего вмешательства предложения Еврокомиссии предусматривают возможность органам власти вмешиваться в деятельность отдельных банков с целью предупреждения кризиса при выявлении несоответствия банковского учреждения требованиям по капитализации или при подозрении на несоответствие таким требованиям.

Предложения Еврокомиссии предусматривают, что органы власти могут требовать от банков применения мер, определенных в их планах противодействия кризисам, требовать созыва срочного собрания акционеров для принятия срочных решений, требовать от банков создания планов реструктуризации долгов перед кредиторами.

Кроме того, предложения предусматривают предоставление права наблюдательным органам назначать специального управляющего в банки на ограниченный срок времени при выявлении значительного ухудшения финансового состояния банковского учреждения. Главной задачей такого управляющего является восстановление финансовой ситуации банка.

Еврокомиссия также предлагает, что в случае если предупредительные мероприятия и меры раннего вмешательства не дадут результатов, соответствующие органы власти могут одобрить решение относительно применения мер по решению проблем. Для этого будут применяться разработанные в странах-членах планы по разрешению проблем, которые будут предоставлять право органам власти вмешиваться в права акционеров и кредиторов с целью обеспечения финансовой стабильности соответствующих банковских учреждений, прав вкладчиков и налогоплательщиков.

Среди основных мер для решения проблем – продажа бизнеса; разделение бизнеса, путем выделения хороших активов в новый банк, который впоследствии будет выставляться на продажу, и ликвидации старого банка с плохими активами; выведение из банка плохих активов; рекапитализация банка за счет акционеров и уменьшения требований кредиторов.

Новые предложения Еврокомиссии также предусматривают усиление сотрудничества наблюдательных банковских органов стран-членов с целью лучшего контроля за деятельностью трансграничных банков.

Кроме того, предложения предусматривают создание специального фонда для решения проблем, который в странах-членах в течение 10 лет должен достигнуть суммы в 1% имеющихся депозитов в банках. Средства этого фонда будут использоваться в случае проблем в банковских учреждениях, которые не удалось решить путем предупреждения или раннего вмешательства.

Проект Директивы, одобренной Еврокомиссией, будет передан на рассмотрение Европарламента и Совета ЕС.