Платини считает расизм проблемой не только Украины

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом М.Платини сказал на пресс-конференции в Варшаве в среду, комментируя недавний репортаж BBC на эту тему.

“Это не является исключительно проблемой Украины и Польши, такие явления случаются во всей Европе. И это проблема не футбола, а всего общества”, - сказал он.

М.Платини признал обострение этой проблемы в последнее время, отметив, что UEFA решительно осуждает расизм и ксенофобию на спортивных аренах и сотрудничает в этих вопросах с рядом организаций, обеспокоенных этой проблематикой.

Среди них он вспомнил польскую организацию "Никогда больше".

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Как сообщал УНИАН, в конце мая первый телеканал британского общественного телевидения BBC ONE в программе Panorama показал сюжет на тему нынешнего Чемпионата Европы по футболу, названного "Стадионы ненависти".

Бывший футболист сборной Англии Сол Кемпбелл, который комментировал видео, сделанное журналистом на одном из украинских стадионов, призвал англичан не ехать на Евро-2012, потому что «можно вернуться в гробу».

МИД Украины назвало безосновательной формулировку подобных тезисов и заявило о дискредитации украинцев в канун турнира, который власть планирует использовать для популяризации государства в мире.

Польша также остро осудила сюжет и добивалась от ВВС опровергнуть ложные сообщения о небезопасности в Польше во время Евро-2012.

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