Путина в Минске послали (фото)
12:10, 31 мая 2012Мир
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Накануне визита президента России Владимира Путина на дороге из аэропорта «Минск-2» появилась растяжка с нецензурными словами.
Не все в Минске рады Путину... Фото с сайта Хартия 97
31 мая белорусские национал-большевики вывесили на мосту, расположенном на подступах к Минску, растяжку «Путин, пошел на х..!». При этом, данный лозунг очень гармонично расположился рядом с официальным транспарантом, приветствующим российского правителя, отмечает Хартия-97.
Напомним, что поездка в Минск - первый государственный визит Путина в должности президента РФ.
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