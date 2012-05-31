Путина в Минске послали (фото)

12:10, 31 мая 2012
Мир
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Накануне визита президента России Владимира Путина на дороге из аэропорта «Минск-2» появилась растяжка с нецензурными словами.

Фото с сайта Хартия 97

31 мая белорусские национал-большевики вывесили на мосту,  расположенном на  подступах к Минску, растяжку «Путин, пошел на х..!». При этом, данный лозунг очень гармонично расположился рядом с официальным транспарантом, приветствующим российского правителя, отмечает Хартия-97.

Напомним, что поездка в Минск - первый государственный визит Путина в должности президента РФ.

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