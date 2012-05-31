Путина в Минске послали (фото)

31 мая белорусские национал-большевики вывесили на мосту, расположенном на подступах к Минску, растяжку «Путин, пошел на х..!». При этом, данный лозунг очень гармонично расположился рядом с официальным транспарантом, приветствующим российского правителя, отмечает Хартия-97.

Напомним, что поездка в Минск - первый государственный визит Путина в должности президента РФ.