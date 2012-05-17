В Брюсселе состоялся прием в честь сессии еврейского парламента

В Брюссель на сессию приехали 120 депутатов Европейского еврейского парламента (EJP) из 52 стран мира, сообщает mignews.com.ua.

Парламент создан по инициативе Европейского еврейского союза (EJU), возглавляемого Игорем Коломойским.

Сессию посетили глава парламентского большинства израильского Кнессета Зеев Элькин, ведущие ученые-экономисты Сорбонны и других престижных университетов Европы, евродепутаты, министры европейских стран, посол мусульманского Бахрейна, президент Фландрии Крис Пеетерс.

Европейский еврейский парламент (EJP) был создан в феврале 2012 года. Нынешнее же пленарное заседание EJP вызвало огромный интерес у европейских парламентариев. Об этом свидетельствует тот факт, что в среду на совместном заседании в Европарламенте выступили лидеры многих государств, ведущие политические деятели стран Европы, члены Европарламента.