Московский "Майдан" проголосовал не сдаваться

Решение, как сообщает корреспондент Ленты.ру, было принято большинством голосов вечером 15 мая. Оппозиционеры выбирали между тремя вариантами действий: не расходиться до появления ОМОНа, оставаться в лагере до первых задержаний или попытаться отстоять лагерь. Голосовали те участники акции, которые находились в непосредственной близости от выступавших и могли расслышать предложения, вынесенные на голосование. Подсчет голосов велся по количеству поднятых рук.



Голосование проводилось в два тура. В первом туре больше всего голосов набрали варианты "не расходиться до появления ОМОНа" и "оставаться в лагере до первых задержаний". Во втором туре за первый вариант руки подняли, по подсчетам корреспондента Ленты.ру, 75 человек, а за вариант "остаться в лагере до первых задержаний" проголосовали 85 человек.



Примечательно, что лидеры оппозиции выступали за другой вариант развития событий. Борис Немцов, в частности, предлагал покинуть лагерь до того, как придет ОМОН. Немцов предлагал вернуться на Чистопрудный бульвар "с граблями и лопатами и принять участие в благоустройстве Чистых прудов". Член "Справедливой России" Илья Пономарев предлагал переместиться в направлении Пушкинской площади, когда появится ОМОН.



Место для нового лагеря еще не выбрано. Активисты продолжат координировать свои действия при помощи Твиттера и выберут место для нового лагеря после того, как покинут первый. Не исключается, что местом новой акции могут стать Пушкинская площадь, Трубная площадь или Никитский бульвар.



15 мая Басманный суд Москвы обязал УВД и префектуру Центрального административного округа Москвы ликвидировать лагерь оппозиции на Чистых прудах. Участники лагеря должны разойтись к полудню среды, 16 мая. Ранее жители района Чистые пруды подали в суд коллективный иск о бездействии властей ЦАО.



Протестный лагерь возник 8 мая после разгона оппозиционной акции "Марш миллионов" 6 мая, участники которой выражали протест против инаугурации Владимира Путина.