Президент Польши призвал найти решение ситуации с Тимошенко

Об этом говорится в сообщении канцелярии польского Президента, которое имеет в своем распоряжении УНИАН.

Канцелярия Ю.Коморовского отметила, что 8 мая В.Янукович информировал Президента Польши о том, что запланированный на 11-12 мая саммит лидеров стран Центральной Европы будет перенесен на другой срок.

«В разговоре Президент Польши Бронислав Коморовский призвал Президента Януковича найти решения, которые сделают возможным прогресс в деле Юлии Тимошенко», - сказали у главы Польского государства.

В канцелярии также напомнили, что на прошлой неделе Б.Коморовский призвал украинскую власть внести такие изменения в национальное законодательство, которые бы сделали невозможным уголовное преследование за политические решения.

«Коморовский планировал выступить с таким призывом во время саммита, который должен был состояться 11-12 мая в Ялте», - отмечается в сообщении.