Россия и Китай начали совместные военно-морские учения

19:13, 22 апреля 2012
Мир
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Россия и Китай начали совместные военно-морские учения, которые продлятся до 27 апреля.

В стартовавших сегодня маневрах в Желтом море задействовано более 20 кораблей двух стран. Суда из состава российского Тихоокеанского флота прибыли вчера в порт китайского города Циндао.

Как отмечает ИТАР-ТАСС, Россия и Китай проводят совместные морские учения регулярно. Наиболее масштабные из них за последнее десятилетие были организованы в 2005 году.

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