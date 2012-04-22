Россия и Китай начали совместные военно-морские учения
19:13, 22 апреля 2012Мир
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Россия и Китай начали совместные военно-морские учения, которые продлятся до 27 апреля.
В стартовавших сегодня маневрах в Желтом море задействовано более 20 кораблей двух стран. Суда из состава российского Тихоокеанского флота прибыли вчера в порт китайского города Циндао.
Как отмечает ИТАР-ТАСС, Россия и Китай проводят совместные морские учения регулярно. Наиболее масштабные из них за последнее десятилетие были организованы в 2005 году.
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