Россия и Китай начали совместные военно-морские учения

В стартовавших сегодня маневрах в Желтом море задействовано более 20 кораблей двух стран. Суда из состава российского Тихоокеанского флота прибыли вчера в порт китайского города Циндао.



Как отмечает ИТАР-ТАСС, Россия и Китай проводят совместные морские учения регулярно. Наиболее масштабные из них за последнее десятилетие были организованы в 2005 году.