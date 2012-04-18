Киркорова хотят отлучить от церкви
Профессор Московской духовной академии протодиакон Андрей Кураев предлагает отлучить от церкви певца Филиппа Киркорова, крестившего свою дочь, рожденную от суррогатной матери.
|Киркоров на крещении дочери обратился к собравшимся с амвона храма
«Основы социальной концепции Русской православной церкви квалифицируют суррогатное материнство как поведение, не приемлемое для христианина, потому что оно разрушает понятие семьи как тайны двух людей и причиняет со временем боль физической матери ребенка. А то, что у Киркорова ребенок рожден в результате суррогатного материнства, никогда не скрывалось», – объяснил свою позицию А.Кураев.
Как сообщали СМИ, таинство крещения было совершено в Вербное воскресенье в московском храме Ильи Пророка в Обыденском переулке его настоятелем игуменом Тимофеем (Подобедовым). На торжестве присутствовало большое количество звезд шоу-бизнеса. Возмущение авторов публикаций вызвал тот факт, что Ф.Киркоров после того, как таинство было совершено, обратился к собравшимся с амвона храма. Кроме того, как утверждалось в публикациях, сам храм на время крещения дочери звезды закрыли для простых прихожан. В блогах высказывалось мнение, что происходившее в храме могло оскорбить верующих гораздо больше, чем акция панк-группы Pussy Riot, за которую арестованы три ее участницы.
Кроме того, продолжил протодиакон А.Кураев, на выложенном в Интернете видео с крестин видно, что священник в своей речи после таинства «разделяет восторг Киркорова и вразумляющего слова по поводу суррогатного материнства не говорит».
«У людей возникает ощущение, что каноны богатых и знаменитых людей не касаются, что у нас два канонического права: одно для обычных прихожан, другое для спонсоров. Вряд ли это доброе ощущение и желанное для Церкви», – сказал протодиакон.
Наряду с этим, по мнению А.Кураева, когда Ф.Киркоров стал говорить приветственное слово с амвона, «по видео мы не можем заметить, чтобы настоятелю, стоящему рядом, было от этого хоть немножко неудобно».
А.Кураев прокомментировал ситуацию и в своем блоге, отметив, что «таких родителей надо не поздравлять, а налагать епитимью и отлучать от Церкви на несколько лет».