В Иерусалиме начался крестный ход

Это один из самых красочных этапов церемонии схождения Благодатного огня, которая проводится ежегодно православными накануне Пасхи.

Как сообщает РИА «Новости», к храму Гроба Господня с хоругвями движется торжественная и шумная процессия, старшин арабской православной молодежи христианского квартала Старого Иерусалима. Сидя на плечах друг у друга, молодые люди скандируют: "Нет веры, кроме веры православной", "Христос - истинный Бог", и просят Господа даровать верующим Благодатный огонь. Считается, что Спаситель приемлет и такое несдержанное, по-детски наивное, но чистосердечное обращение.

Главный участник церемонии схождения Благодатного огня - патриарх Иерусалимский Феофил прибудет в храм Гроба Господня крестным ходом от здания иерусалимской патриархии.

В ритуальных процессиях в храме участвуют также армянское, коптское и сиро-яковитское духовенство, имеющие каждое свой придел в храме Гроба Господня, они традиционно приглашают Иерусалимского патриарха к принятию огня, а затем возвращаются к своим пределам.

Торжественная процессия из кафоликона (принадлежащие греческому духовенству части храма) трижды обойдет вокруг Кувуклии (часовни в центре храма над каменной плитой Гроба Господня), прежде чем патриарх Иерусалимский зайдет в нее и начнется напряженное ожидание появления Благодатного огня.

В народе существует предание: если огонь не сойдет, это станет ужасным предзнаменованием для всего человечества, а те, кто находится в храме, погибнут.

Как правило, ожидание чуда длится от нескольких минут до нескольких часов. На это время в храме гасится свет. Держа в руках незажженные пасхалы (большие праздничные свечи), присутствующие молятся, каются в своих грехах и просят Господа даровать Благодатный огонь.

Некоторое время спустя в храме появляются необъяснимые всполохи света, которые как бы стекают по стенам и колоннам вниз, а из отверстия в куполе храма на Гроб Господень опускается вертикальный широкий столб света.

Вскоре в Кувуклии появляется Благодатный огонь, о чем радостными возгласами свидетельствуют стоящие рядом с ней верующие, выходит патриарх Иерусалимский и передает огонь (от свечи к свече) собравшимся в храме. Верующие, стоящие в первых рядах, зажигают свои свечи - и огонь молниеносно передается от одного человека другому. Иногда, по свидетельствам очевидцев, лампады и свечи в руках молящихся загораются сами собой.

Большинство держат в руках по несколько свечей, каждая из которых подобна факелу, - так что вскоре весь храм начинает буквально сиять огнем. Людей охватывает эйфория - и многие умываются Благодатным огнем. Примечательно, что первое время огонь этот обладает удивительным свойством - он не обжигает.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Огонь возгорается ежегодно именно в канун православной Пасхи, по молитвам именно православного духовенства (патриарха Иерусалимского) и тысяч паломников в храме Гроба Господня.

Мусульмане также признают божественную сущность огня, природа которого до сих пор не объяснена наукой. Они присутствуют в иерусалимском храме Гроба Господня вместе с христианами и уносят частицы Благодатного огня домой.