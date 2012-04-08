Гюнтера Грасса объявили персоной нон-грата в Израиле

Представитель министерства внутренних дел Израиля в воскресенье, 8 апреля, подтвердил сообщение о том, что принято решение, согласно с которым писателю, фактически, запрещен въезд в страну, сообщает dw.de. Поводом стала публикация в нескольких газетах стихотворения Грасса, которое вызывало ожесточенные дискуссии. Лауреата Нобелевской премии обвинили в радикальном антисемитизме.

Министр внутренних дел Израиля Элле Ишай отметил, что это стихотворение имеет целью разжечь огонь ненависти в Израиле, и объяснил, что действующее законодательство позволяет правительству запрещать въезд в страну прежним нацистам. Ранее Грасс сознался, что в последние месяцы Второй мировой войны служил в войсках СС. Также глава внешнеполитического ведомства страны Авигдор Либерман резко раскритиковал Грасса, назвав высказывание немецкого писателя проявлением цинизма.

Напомним, Гюнтер Грасс в своем стихотворении «То, что должно быть сказано» раскритиковал Израиль за его политику относительно Ирана и обвинил в подрыве и без того хрупкого мира в мире. В стихотворении объемом 70 строк 84-летний немецкий писатель указал, что умалчивание факта о наращивании Израилем своего ядерного потенциала является «тяжелой ложью».

Он подчеркнул, что мировое сообщество должно взять под контроль атомную программу не только Ирана, но и Израиля.