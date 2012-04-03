ЕС расширил черный список авиакомпаний

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение принято сегодня.

Согласно решению, Еврокомиссия, в частности, добавила в перечень одну компанию из Венесуэлы – Conviasa.

Кроме того, в результате переговоров с властями Ливии, руководство этой страны решило самостоятельно запретить своим авиакомпаниям полеты в ЕС по меньшей мере до ноября этого года с целью улучшения мер безопасности.

“Безопасность – прежде всего. Мы не можем пойти ни на какой компромисс в этой сфере”, - заявил по этому поводу вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы транспорта, Сиим Каллас.

Сегодня «черный список» включает 279 компаний из 21 страны мира: Афганистана, Анголы, Бенина, Республики Конго, Демократической Республики Конго, Джибути, Экваториальной Гвинеи, Габона (кроме трех авиакомпаний, на которые наложено ограничение на отдельные самолеты), Индонезии (кроме шести авиакомпаний), Казахстана (кроме одной авиакомпании, на которую наложено ограничение на отдельные самолеты), Киргизии, Либерии, Мавритании, Мозамбика, Филиппин, Сьерра-Леоне, Сан Томе и Принсипи, Судана, Свазиленда и Замбии.

Кроме того, запрещены полеты в ЕС пяти авиакомпаниям: Blue Wing Airlines (Суринам), Meridian Airways (Гана), Rollins Air (Гондурас), Conviasa (Венесуэла) и Silverback Cargo Freighters (Руанда).

11 авиакомпаний могут выполнять полеты с ограничениями: Air Astana (Казахстан), Air Koryo (КНДР), Airlift International (Гана), Air Service Comores (Коморские острова), Afrijet (Нигерия), Gabon Airlines и SN2AG (все – Габон), Iran Air (Иран), TAAG Angolan Airlines (Ангола) и Air Madagascar (Мадагаскар) и Jordan Aviation (Иордания).