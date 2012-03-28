Венеция тонет быстрее, чем думали

Венеция ускорила погружение под воду, сообщает ICTV.

Как показали последние измерения, сделанные с помощью спутника, Венеция идет под воду, накреняясь к востоку, причем средняя скорость погружения составляет до 4 мм в час, что существенно больше, чем считалось ранее.

До этого момента наблюдения со спутника не выявляли крена, а предыдущие исследования позволяли надеяться, что оседание грунта стабилизировалось и гидротехнические сооружения надежно защищают город от затопления. Однако сейчас специалисты из Океанографического института Скриппса Университета Калифорнии обнаружили, что это не так.

При двухмиллиметровом среднегодовом оседании грнута и таком же темпе роста уровня Адриатического моря в Венецианской лагуне суммарная скорость погружения города под воду достигает 4 мм в год. В итоге до 2032 года Венеция может опуститься еще на 80 мм

Эти выводы подтверждает отчет Американского геофизического союза, опубликованный сегодня, 28 марта, в журнале Geochemistry, Geophysics, Geosystems.

Океанографический институт Скриппса проводил исследования вместе с Университетом Майами и итальянской компанией Tele-Rilevamento Europa, которая специализируется в области мониторинга деформаций земной коры.

В XX веке Венеция погружалась со средней скоростью до 5 мм в год, в целом опустившись на 23 см, из которых 12 см составило оседание грунта, а еще 11 см добавилось за счет повышения уровня моря.

В последнее время частота наводнений возросла, и четыре-пять раз в год жители большей части Венеции вынуждены ходить по деревянным настилам.