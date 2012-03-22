ЕС вводит санкции против семьи президента Сирии

Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций в виде запрета на въезд и замораживания активов против жены и других членов семьи Президента Сирии Башара АССАДА.

Об этом сообщает сегодня AFP со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

По информации агентства, в перечень из 150 компаний и частных лиц, который министры иностранных дел ЕС планируют принять на своем заседании завтра, 23 марта, входит, в частности, жена Президента Сирии Асмаа АССАД.

До последнего времени, как отмечает AFP, европейские политики надеялись, что рожденная в Великобритании и воспитанная там же А.АССАД сможет своим влиянием гуманизировать сирийский режим, однако на прошлой неделе А.АССАД появилась в иной роли: британская The Guardian обнародовала ряд электронных писем, которые демонстрировали, как президентская пара занимается вопросами приобретения предметов роскоши в то время, когда в Сирии льется кровь.

Агентство также сообщает, что на сегодняшний день в Европе нет единой позиции относительно того, стоит ли закрывать посольства в Дамаске.