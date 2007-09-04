В России стартует избирательная кампания

В России сегодня официально начинается избирательная кампания.

Как передает радио «Свобода», "Российская газета" публикует указ Президента Владимира ПУТИНА о проведении 2 декабря выборов в Государственную Думу.

Впервые все 450 депутатов избираются по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. Повышен проходной барьер в парламент с 5 до 7 процентов, запрещено создание избирательных блоков, отменены необходимый уровень явки избирателей и графа "против всех".

Число зарегистрированных партий в России за 3 года сократилось с 44-х до 15-ти.