ЕС верит в Путина

Европейский Союз выступает за продолжение диалога с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня министр иностранных дел председательствующей в ЕС Дании Вилли САУНДАЛ, представляя позицию Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности ЕС во время дебатов в Европарламенте в Страсбурге.

“Мы продолжим контакты во многих сферах с Россией. Думаю, мы будем иметь больше успеха, если продолжим диалог”, - сказал он.

По словам министра, многие в ЕС разочарованы “тем, что называется манипуляциями” на последних президентских и парламентских выборах в России.

Среди таких манипуляций В.САУНДАЛ назвал недопуск ряда кандидатов к участию в выборах, а также неравное освещение программ кандидатов в СМИ.

Вместе с тем он обратил внимание и на определенное позитивное развитие ситуации в России, что, по его словам, заключается в обещаниях действующего Президента России изменить политическую систему в стране и избирательное законодательство, а также в том, что на последние выборы международные наблюдатели получили более легкий доступ, чем это было раньше.

Кроме того, позитивным развитием В.САУНДАЛ назвал разрешения власти на проведение мирных акций протеста.

“Это новая ситуация, и нам нужно использовать ее и продолжать давление для модернизации экономики и политической ситуации в России”, - сказал министр.

Он также отметил важность более тесных контактов с Россией, в том числе для решения пакета важных международных вопросов, таких как ситуация в Иране и Сирии, или для обеспечения работы “Большой двадцатки”, направленной, в том числе, на преодоление экономического кризиса.

Завтра, 15 марта, Европарламент планирует одобрить резолюцию по итогам сегодняшней дискуссии. На сегодняшний день в парламенте зарегистрирован только один проект резолюции, представленный группой Прогрессивного альянса социалистов и демократов.