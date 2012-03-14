Министры финансов Германии и Франции считают, что худшее уже позади

Министры финансов Германии и Франции - Вольфганг Шойбле и Франсуа Баруэн, выступая на конференции по кризису зоны евро в Париже, заявили, что самый тяжелый этап кризиса еврозоны преодолен, но реформы должны продолжаться.

"Мы можем сказать, что худшее осталось позади, но мы не должны ослаблять наши усилия" - сказал В.Шойбле.

Он также отметил, что его не беспокоит жесткая монетарная политика Европейского центрального банка, передает Reuters.

Ф.Баруэн поддержал своего коллегу в необходимости продолжения экономических и налоговых реформ: "Если вопрос в том, остался ли кризис позади, то мы можем сказать, что да. Если мы не будем отклоняться от нашего пути, то все худшее действительно осталось в прошлом", - приводит его слова РоБизнесКонсалтинг.

В.Шойбле отказался комментировать возможность предоставления Греции дополнительной финансовой помощи, отметив, что приемлемый уровень госдолга будет достигнут Афинами только в 2020г., в то время как средняя программа Международного валютного фонда длится 3-4 года.