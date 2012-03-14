США: выборы в Сирии - это несерьезно

США не относятся серьезно к идее президента Сирии Башара Асада провести парламентские выборы, заявила официальный представитель госдепартамента Виктория Нуланд.

Асад назначил выборы согласно проекту новой конституции. Выборы пройдут 7 мая.

"Парламентские выборы, которые предложено проводить на фоне актов насилия по всей стране, - это вызывает смех", - цитирует РИА Новости.

Сегодня власти Сирии дали ответ на предложения по урегулированию кризиса в стране, переданные им специальным посланником ООН и Лиги арабских государств в Сирии Кофи Аннаном. Об этом сообщил во вторник вечером представитель Аннана Ахмад Фаузи. По его словам, ответ Дамаска «изучается», подробностей Фаузи не привел.

Со своей стороны руководитель Сирийского национального совета (СНС) Бурхан Гальюн сообщил, что ряд стран обещали оппозиции оружие, однако она пока настроена на мирное решение кризиса в Сирии. "Наша основная цель - политическое и дипломатическое урегулирование. Если этого не удастся достичь, эти страны сдержат обещание и окажут помощь оппозиции", - сказал глава СНС во вторник в Анкаре после встречи с Кофи Аннаном.

Из города Хомс во вторник поступили сообщения о гибели еще 20 человек – в результате акций возмездия со стороны правительственных сил, недавно вошедших в кварталы Хомса, которые контролировались оппозицией.



Войска, верные Башару Асаду, во вторник отбили у отрядов оппозиции город Идлиб у границы с Турцией, сообщает Радио Свобода.