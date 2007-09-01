Умер Майкл Джексон, знаток пива и пивных традиций (фото)

Известный пивной критик Майкл Джексон, автор книг "Лучшее пиво Бельгии" и "Всемирный путеводитель по пиву", скончался в своей лондонской квартире в возрасте 65 лет. Причиной кончины Джексона стал сердечный приступ, сообщает CNN.

Джексон, помимо написания книг о пиве и изучения разновидностей этого напитка в разных странах мира, являлся автором документального сериала "Пивной охотник" (The Beer Hunter). Программа Джексона транслировалась в 15 странах мира.

Известно, что последние годы Джексон страдал от болезни Паркинсона. Он даже планировал написать книгу об этом заболевании.

Глава британской гильдии пивных критиков Тим Хэмпсон назвал Майкла Джексона, занимавшегося изучением пива более тридцати лет, "лучшим пивным журналистом в истории".

Лента.ру