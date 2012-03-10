Ушел из жизни художник культового фильма «Чужой»
19:19, 10 марта 2012Мир
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Наибольшую известность Жиро принесли работы в качестве художника в фильме Джеймса Кэмерона "Бездна", а также в картинах "Чужой" Ридли Скотта и "Пятый элемент" Люка Бессона.
Французский художник Жан Жиро (Jean Giraud), известный также под псевдонимом "Мёбиус", скончался в субботу после продолжительной болезни, пишет РИА Новости.Наибольшую известность Жиро принесли работы в качестве художника в фильме Джеймса Кэмерона "Бездна", а также в картинах "Чужой"Ридли Скотта и "Пятый элемент"Люка Бесона.
Кроме того, Мёбиус известен своими комиксами, мультипликационными фильмами, а также иллюстрациями к произведениями писателей-фантастов Сэмюэля Дилэни, Филипа Дика, Роджера Желязны.
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