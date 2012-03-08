Вероятный кандидат в президенты США раскритиковал выборы в России

Лидер внутрипартийной предвыборной гонки среди республиканцев Митт Ромни считает, что президентские выборы в России 4 марта были недемократичными, и администрация США недостаточно резко высказалась о нарушениях в ходе голосования.

"Мир стал свидетелем насмешки над демократическим процессом. Вместо того, чтобы произносить фразы о "поздравлении российскому народу с завершением президентских выборов", как поступила администрация Обамы, необходимо было осудить ужасные манипуляции и ограничения в СМИ, сопутствовавшие этим выборам", - цитирует заявление Ромни, распространенное его предвыборным штабом, РИА Новости.