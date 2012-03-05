В Перу арестован лидер повстанцев

Перуанская полиция арестовала еще одного лидера повстанческой маоистской организации "Сендеро Луминосо" (Сияющий путь) Вальтера Диаса Вегу, сообщает в воскресенье телеканал Univision.

В середине февраля был арестован Флориндо Флорес (Florindo Flores) по прозвищу "товарищ Артемио", которого власти считают одним из основных лидеров "Сендеро Луминосо".

"Товарищу Артемио" грозит пожизненное заключение за причастность к терактам и тысяче убийств. Власти намерены проверить возможную причастность террориста к торговле наркотиками и отмыванию незаконно полученных средств, и, в случае подтверждения этой информации, предъявить ему новые обвинения.

Начальник полиции Перу Рауль Саласар сообщил, что Диас Вега был задержан в центральном департаменте страны Уануко, при нем было обнаружено оружие и радиостанция. Правоохранительные органы считают, что задержанный лидер повстанцев взял на себя руководство организацией после ареста Флореса.

По мнению полиции, Диас Вега пытался организовать физическое устранение ее информаторов, которым удалось проникнуть в "Сендеро Луминосо" и способствовать аресту "товарища Артемио".

***

"Сендеро Луминосо" была создана в 1960 году, в нее вошли в основном университетские преподаватели и студенты одного из самых бедных перуанских департаментов Аякучо, дает справку РИА Новости.

В мае 1980 года организация перешла к вооруженной партизанской войне против представителей власти. В 1992 году лидер и основатель организации Абимаэль Гусман был захвачен в ходе спецоперации по приказу президента Перу Альберто Фухимори и сейчас отбывает пожизненное заключение.