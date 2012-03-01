Обесточенный лайнер Costa Allegra достиг Сейшел

Круизный лайнер Costa Allegra, который потерпел бедствие в Индийском океане, вскоре прибудет в главный порт Сейшельских островов.

Как сообщает ВВС Украина, в порту Виктория нкрупнейшего острова Сейшел судно отбуксировал французский рыбацкий траулер.

На борту лайнера находятся свыше 1000 пассажиров и членов экипажа, эвакуация которых, согласно оценкам, займет несколько часов.

Лайнер Costa Allegra три дня тому назад потерял ход в результате пожара в машинном отделении и дрейфовал в свыше 200 милях от берега в районе, где существует высокий риск пиратских нападений.

Судно принадлежит той же компании, которая в январе потеряла лайнер Costa Concordia, который напоролся на скалу и перевернулся возле побережья Италии.

В той катастрофе погибли 32 человека.

На борту Costa Allegra нет электричества, поэтому по меньшей мере два часа уйдет на попытки пришвартовать лайнер вдоль причала для успешной эвакуации пассажиров.

Первыми будут эвакуировать больных и слабых.

Пассажиры и экипаж лайнера три дня провели без электричества и горячей еды. Предметы первой необходимости на борт судна поставляли вертолетом.

Из-за того, что на обесточенном лайнере не работали кондиционеры, большинство пассажиров оставались на палубе, спасаясь от жары.

Для потерпевших пассажиров Costa Allegra готовят жилье на Сейшелах, но в разгар туристического сезона гостиницы переполнены, поэтому большинство людей с Costa Allegra сразу вылетят в Италию.

Для скорейшей эвакуации пассажиров лайнера на Сейшелах уже ожидают самолеты.