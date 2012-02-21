Законопроект: Украине пора брать курс на НАТО

Народный депутат, лидер партии «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО зарегистрировал в Верховной Раде законопроект (№10080) о курсе Украины на приобретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «За Украину!».

Как отмечается в пояснительной записке к проекту документа, «целью принятия закона является отказ от так называемой политики внеблоковости в сфере национальной безопасности и закрепление на законодательном уровне курса Украины на приобретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора».

В частности, в соответствии с проектом документа, предлагается внести изменения в законы Украины “Об основах внутренней и внешней политики” и «Об основах национальной безопасности Украины». В частности, дополнить их пунктами об интеграции в Организацию Североатлантического договора.

Также политик предлагает изъять из Закона «Об основах внутренней и внешней политики” пункт о внеблоковом статусе Украины.

«Вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной, требуют интеграции в наиболее эффективную систему безопасности, каковой является НАТО. Это поняло большинство демократических стран мира. Пребывание Украины в стороне этих процессов лишь стимулирует недружественные действия и заявления отдельных соседних стран», - отметил В.КИРИЛЕНКО.